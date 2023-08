Una “notte bianca” ad inizio settembre, amministrazione vuole l’evento: partito confronto

Gela. La crisi finanziaria del municipio ha frenato quasi del tutto l’elaborazione di un vero cartellone di eventi estivi. Ci sono state poche eccezioni, coperte con sponsorizzazioni private, compresa quella di Eni. L’amministrazione comunale però ha in cantiere una notte bianca. Al momento, la data ipotizzata è quella del 2 settembre. Nel pomeriggio di oggi, si è tenuto un primo briefing, in presenza del sindaco Lucio Greco e degli assessori Salvatore Incardona e Francesca Caruso, titolari dei settori direttamente interessati. Gli interlocutori principali sono i rappresentanti delle associazioni degli esercenti. L’amministrazione vuole un pieno coinvolgimento. Non tutti hanno risposto alla convocazione, anche per precedenti impegni. La “chiamata” da Palazzo di Città è partita a stretto giro e non tutti i referenti hanno dato riscontro. Un ulteriore tavolo è previsto per domattina.