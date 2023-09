Una pistola a salve per rubare lo scooter ad un coetaneo, minore dal gip: si è scusato

Gela. Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma si è comunque voluto scusare. Il minore accusato di una tentata rapina a danno di un coetaneo, in via Venezia, questa mattina si è presentato davanti al gip del tribunale di Caltanissetta. Difeso dal legale Davide Limoncello, ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Secondo gli investigatori, per rubare lo scooter ad un coetaneo lo avrebbe bloccato e minacciato con una pistola a salve. Furono esplosi alcuni colpi, per gli inquirenti allo scopo di intimorire la vittima anche se poi la rapina non si concretizzò. Il minore avrebbe spiegato che quello fu solo “uno scherzo” nei confronti di un coetaneo che già conosceva.