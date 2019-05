Una procedura d’esproprio dei terreni del tutto illegittima, Comune condannato: mai emesso decreto

“A fronte di una sentenza, quella del Tar qui impugnata, che, secondo una diffusa tecnica processuale da tempo seguita dal giudice amministrativo nelle controversie in tema di occupazioni illegittime – scrivono i giudici nella sentenza – ha disposto una condanna per così dire alternativa – alla adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ovvero (appunto in alternativa) alla restituzione dell’immobile – il Comune non solo (a quanto consta) non ha intrapreso nessuna delle due strade (continuando ad occupare il bene sine titulo, benché sia ancora di proprietà dei privati, per come ritenuto dal Tar con statuizione che qui non è stata oggetto di impugnazione, neppure incidentale) ma, a distanza di molti anni dai fatti di causa, è tornato a contestare persino il presupposto di partenza, ossia l’illegittimità della propria azione amministrativa”. La conclusione dei magistrati del Cga è piuttosto eloquente. “La condotta del Comune, per come manifestatasi anche attraverso il presente appello – concludono – si rivela quindi (del tutto) dilatoria”.