“Una rotatoria prigione”, lavori in via Licata: residenti non ci stanno

Gela. Il cantiere aperto da diverse settimane non è ancora stato completato ma la nuova rotatoria della via Licata, punto di congiunzione tra la via Venezia, Macchitella e Caposoprano sta già facendo discutere e tanto. Da settimane ormai chi da Caposoprano decide di muoversi verso Macchitella lungo quest’arteria è infatti costretto a deviare a metà per scendere da Fondo Iozza, attraversare il passaggio a livello, superare via Butera e risalire da via Venezia. Un disagio temporaneo che dovrebbe risolversi con l’apertura definitiva della rotatoria, ma a ben vedere i problemi al traffico sono destinati a perdurare. Gli spazi per i mezzi pesanti, Tir e Bus, sono notevolmente ridimensionati, sicuramente una scelta curiosa per uno degli snodi principali del trasporto pesante della città e l’ingorgo è praticamente dietro l’angolo, soprattutto negli orari di punta. Altro fatto strano per una rotatoria che ab origine dovrebbe essere pensata per snellire il traffico e non per appesantirlo. Ma ad essere danneggiati maggiormente a quanto pare, sarebbero proprio gli esercenti della zona che con la nuova viabilità sarebbero impossibilitati a raggiungere agevolmente le loro attività e soprattutto starebbero rilevando numerose problematiche con tutte le attività di carico e scarico, vitali per la sopravvivenza delle loro attività commerciali. A denunciare la vicenda è Gaetano Minardi, uno dei commercianti storici della zona che ci ha portato a fare un giro in auto con lui per evidenziare i viaggi della speranza che lui o qualche potenziale cliente è costretto a fare per andare e venire dal suo negozio.