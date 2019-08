Una squadra contro abbandono rifiuti, ztl e randagismo: solo 30 verbali in due mesi

Gela. Il sindaco ha ribadito di volere una città decorosa, pulita, accogliente e aperta, ma è tornato a chiedere scusa per l’evidente aumento dei cumuli di rifiuti, ammettendo “che prima erano quasi scomparsi”. La giunta adesso è consapevole che “la pulizia nei quartieri lascia a desiderare sotto il profilo della qualità della vita” e, per arginare il fenomeno, ha deciso di apportare modifiche, iniziando col riabilitare la squadra addetta al controllo del territorio avviata con successo dall’ormai ex commissario straordinario Rosario Arena e smantellata per arginare altre emergenze, come il fenomeno del randagismo e il ritorno dei vigili urbani, invece che le telecamere, nella gestione delle zone a traffico limitato. E’ stato l’assessore all’Ecologia, Grazia Robilatte, a parlare dell’inserimento di nuove telecamere ma da impiegare nel controllo degli incivili che contribuiscono solo ad alimentare cumuli di rifiuti generando degrado.

Dal canto suo pare che il civico arcobaleno Lucio Greco si sia finalmente accorto dell’avvenuto smantellamento della squadra dedicata al controllo del territorio con i vigili destinati in altri servizi. Il passo indietro sarebbe avvenuto solo dopo un lungo braccio di ferro col comandante della polizia municipale, Giuseppe Montana, costretto a fare i conti con un organico carente per rispondere alle troppe emergenze del territorio.