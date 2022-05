“Una via tre piazze contro i gufi di professione”, Un’Altra Gela con Greco e Morselli

Gela. Il decreto di finanziamento per il progetto “Una via tre piazze” ha un significato anche politico. Questo emerge all’interno del gruppo politico del sindaco Lucio Greco e dell’assessore Romina Morselli. “Il movimento politico “Un’altra Gela“ esprime grande soddisfazione per l’ottenimento del finanziamento del progetto “Una via tre piazze”. L’incessante lavoro e l’attenzione costante dell’assessore Morselli e del sindaco – fanno sapere il capogruppo Giuseppe Morselli e gli altri esponenti del movimento – ripagano la città di ciò che gli era stato negato a soli cinque mesi dall’insediamento. Serietà e abnegazione pagano anche contro i gufi di professione”. Da “Un’Altra Gela” arriva quindi un monito anche verso chi continua a contestare la linea dell’amministrazione comunale.