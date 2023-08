Un’intera giornata tra ricordi e amicizia, a 47 anni dal diploma si è riunita la V B Itis

Gela. Si sono ritrovati in una villetta di Manfria, zona tra le più frequentate in questo periodo dell’anno, a quarantasette anni di distanza dal diploma di maturità. Gli allora alunni della V B chimici dell’Itis hanno voluto ricordare i loro legami scolastici e i cinque anni condivisi insieme che continuano a fare da collegamento emotivo nonostante vita e lavoro li abbiano portati anche fuori dalla città. Tra gli ex alunni della V B, infatti, c’è chi vive stabilmente in altre Regioni e all’estero. Alcuni di loro, però, sono riusciti a ricontrarsi, dedicando un’intera giornata ai ricordi e alla spensieratezza della loro gioventù.