Unione giovani commercialisti, la presidenza a Ferrara: nuovo direttivo

Gela. Si è svolta l’assemblea generale degli associati locali dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili, per il rinnovo degli organi di governo dell’associazione per il triennio 2022-2025. Unanime il consenso dei partecipanti per il lavoro svolto nel corso del suo mandato dal presidente uscente Alessandro Cannizzaro. “Sono stati anni difficili, la pandemia ha stravolto le nostre vite private e professionali, siamo comunque riusciti a tenere alta l’attenzione sul cambiamento offerto dalle nuove sfide digitali che i colleghi più giovani dovranno affrontare nel loro cammino professionale”, ha detto Cannizzaro. Soddisfazione tangibile per il nuovo presidente, Davide Ferrara, eletto per acclamazione insieme al nuovo consiglio direttivo. “Sono molto grato ai colleghi per la fiducia che è stata riposta in questo nuovo direttivo. Ci aspettano anni intensi nei quali l’Unione Giovani Commercialisti riprenderà a lavorare per supportare i giovani colleghi che hanno da poco iniziato il loro cammino professionale ed i tirocinanti che stanno cominciando il percorso di formazione all’interno degli studi”, ha spiegato Ferrara.