Università Palermo, Midiri “Premiata strategia per garantire possibilità di lavoro”

PALERMO (ITALPRESS) – “Registro con notevole soddisfazione i dati forniti dal Rapporto Almalaurea 2024 che confermano l’efficacia delle nostre strategie per garantire possibilità di lavoro qualificato ai nostri giovani laureati”. Così Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo, commentando i dati del XXVI Rapporto su Profilo e sulla Condizione Occupazionale dei Laureati presentati dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.“Riteniamo infatti che il rapporto tra Ateneo e mondo del lavoro sia vitale in un territorio come il nostro – sottolinea -. Per questo motivo ci stiamo impegnando e rafforzeremo sempre più il nostro impegno, operando in collaborazione con le imprese, per conciliare al meglio le esigenze professionali con obiettivi e aspirazioni dei nostri laureati che cercano lavoro. Rispetto allo scorso anno registriamo con favore una lieve ma significativa crescita del tasso di occupazione dei laureati del nostro Ateneo sia ad un anno dal conferimento dal titolo (71,3% – 70,2% nel 2023) che a cinque anni (85,7% – 84,6% nel 2023). Altro dato molto rilevante riguarda l’alta percentuale di laureati che ritengono il titolo conseguito ad UniPa molto efficace nell’ambito lavorativo che riguarda il 78% ad un anno dalla laurea (quasi 9 punti in più rispetto alla media nazionale) e l’83,3% a cinque anni (quasi 8 punti in più rispetto alla media nazionale)”. “Con grande orgoglio – aggiunge – rileviamo inoltre che il 90,8% dei nostri laureati valuta molto positivamente l’esperienza universitaria, l’88,5% ritiene soddisfacente il rapporto con i docenti e l’84% considera adeguato il carico di studio, sottolineando il valore di tutti gli sforzi fatti per offrire ai nostri studenti una solidissima base di formazione e l’opportunità di un futuro professionale all’altezza delle loro conoscenze, competenze e aspettative”.– foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).