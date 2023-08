Vacanze 2023 sempre più care

Gela. Prima che gli scali aeroportuali andassero in tilt, creando caos e disagi ai turisti, la stagione estiva in Sicilia stava per battere il record di presenze e visitatori. Non sarà invece così e non solo per il black out del Fontanarossa di Catania. Oltre il caldo afoso, ora ci si mette anche il boom dei prezzi. I cittadini che nei prossimi giorni si metteranno in viaggio, dando il via all’esodo estivo, e quelli che ancora devono prenotare le vacanze per le prossime settimane, dovranno fare i conti con il caro prezzi. Tutto costerà più caro, dall’aereo, all’albergo, dal ristorante al gelato.

“Le mete non hanno subito grandi variazioni. Le predilette rimangono le crociere sul Mediterraneo e i villaggi per le famiglie – ha dichiarato Emilia Espinosa, titolare di un’agenzia viaggi- A causa di questi grandi disservizi è aumentata la richiesta nelle agenzie proprio perché i viaggiatori si sentono tutelati grazie alla nostra lunga esperienza e professionalità nel risolvere i problemi.”