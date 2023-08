“Disservizi da Tekra”, due note di contestazione: Liardi, “ritardi e inefficienze”

Gela. In questi giorni, come abbiamo riportato, sono stati registrati diversi disservizi nella raccolta dell’indifferenziato. In molti quartieri sono arrivate segnalazione di cittadini che hanno visto ritirare i rifiuti a singhiozzo se non, in alcuni casi, saltare il turno. Il settore ambiente e decoro urbano, retto dall’assessore Ivan Liardi, ha inviato, la scorsa settimana, una prima nota di contestazione alla Tekra, e in data odierna, ne ha inviata un’altra.