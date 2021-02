Vaccini anti-Covid, sul territorio possibile prenotarsi anche attraverso Poste Italiane

Per prenotare bisogna selezionare l’apposita voce presente sul display e successivamente inserire la propria tessera sanitaria nel lettore. Il sistema richiederà il CAP dell’indirizzo di residenza e il numero di cellulare. Una volta confermata la schermata di verifica col riepilogo dei dati, si potrà scorrere l’elenco degli slot di appuntamento disponibili per prossimità sul territorio, con l’indicazione del luogo e della data, e cliccare sul tasto “prenota”. Contestualmente, al numero di cellulare associato sarà inviato un sms con un codice numerico da digitare nel tastierino dell’Atm per finalizzare l’operazione. Al termine il cittadino riceverà un ulteriore sms di conferma con un codice che dovrà essere fornito il giorno del vaccino insieme alla tessera sanitaria e a un documento di identità. Tutte le informazioni saranno riportate su un promemoria cartaceo recante un codice QR e stampato dallo sportello automatico. Poste Italiane continua a svolgere un ruolo centrale nella gestione dell’emergenza Covid-19. Sin dall’inizio della crisi pandemica, l’Azienda ha continuato a garantire i servizi a tutti i cittadini adottando presso gli uffici postali tutte le misure di sicurezza finalizzate a contenere la diffusione del virus. Nelle sedi siciliane, infatti, l’accesso è consentito esclusivamente con mascherina protettiva e contingentato in base alle dimensioni della sala al pubblico. Il mantenimento della distanza interpersonale è garantito anche grazie all’installazione di apposita segnaletica orizzontale per indicare come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, e dall’installazione di barriere protettive in plexiglass. Negli uffici postali del Nisseno sono stati installati 37 termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea e, più in generale, in tutte le sedi vige l’osservanza di tutte le disposizioni di sicurezza previste dalle normative emanate in materia. L’Azienda precisa che i canali messi a disposizione per la prenotazione in Sicilia sono ad oggi rivolti esclusivamente agli over 80 e docenti under 55. A breve quest’ultimo target verrà ampliato alla fascia di professori fino a 65 anni. Tempi e modalità di prenotazione per ulteriori target saranno diffusi attraverso comunicazioni ufficiali.