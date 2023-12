Variazioni bilancio, si parte senza numero legale: tensione Greco-M5 su sanità

Gela. Manca il numero legale per il voto sulla variazione di bilancio del polo della cultura. Si tratta di un passaggio fondamentale per non perdere il finanziamento destinato alla rifunzionalizzazione di largo San Biagio. In aula consiliare, i “responsabili” non hanno fatto da argine all’assenza quasi totale dell’opposizione di centrodestra. I soli nove voti favorevoli non hanno permesso di superare la soglia per il numero legale. In polemica con il sindaco Lucio Greco, hanno lasciato l’aula sia la grillina Virginia Farruggia sia l’esponente di “Rinnova” Alessandra Ascia. In apertura, era stato il neo capogruppo di Azione Luigi Di Dio a chiedere di anticipare la trattazione delle variazioni di bilancio per i progetti in scadenza. Andrebbero approvate entro fine anno. Greco, proprio all’inizio della seduta, ha ricordato i contenuti di un incontro odierno tenutosi insieme al manager di Asp.