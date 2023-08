Variazioni di bilancio, assise civica subito chiamata alla prova: convocata seduta

Gela. Le variazioni di bilancio saranno una sorta di costante per l’attività istituzionale a Palazzo di Città. Negli ultimi giorni, come abbiamo più volte riportato, ci sono stati incontri con consulenti e revisori per tracciare il percorso verso il piano di riequilibrio e non solo. Anche l’assise civica entra in pieno in questo “circuito”. Alla ripresa dell’attività, subito dopo la pausa ferragostana e già prima della conferenza dei capigruppo fissata dal presidente Salvatore Sammito (servirà ad un confronto diretto con i revisori dei conti), l’aula si riunirà il prossimo 22 agosto. All’ordine del giorno, due variazioni di bilancio per i fondi destinati ai programmi del settore servizi sociali, Asacom e attività per il sistema integrato di educazione e istruzione.