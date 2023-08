Interventi di pulizia in viale Mediterraneo e lungo la scalinata, effettuate le attività

Gela. Una pulizia generale nell’intera zona di viale Mediterraneo, nel tratto riqualificato, ma anche per la scalinata che arriva in via Scontrino. Le attività sono state condotte su indicazione dell’amministrazione comunale. L’assessore Ivan Liardi e il sindaco Lucio Greco hanno dato priorità anche a questo tratto del centro storico. Soprattutto la scalinata era in condizioni precarie e molto sporca. La pulizia ha consentito di garantire maggiore dignità in una zona tra le più battute da chi si muove a piedi e che collega il centro storico con il lungomare Federico II di Svevia.