Vent’anni dalla scomparsa dell’avvocato Salvatore Turco, tra professione e arte

Gela. In occasione della ricorrenza del ventesimo anniversario della scomparsa dell’avvocato Salvatore Turco, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e i familiari vogliono ricordarlo organizzando una commemorazione che si svolgerà alle ore 10 del 23 ottobre, presso l’aula “Salvatore Turco” del Palazzo di Giustizia. Sarà l’occasione per ricordare la sua figura, anche ai giovani colleghi che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed apprezzarlo. Stimato ed indimenticato professionista dalle spiccate doti artistiche e la cui dimensione umana ha lasciato un segno indelebile in chi lo ha conosciuto. Domenica 24 ottobre, alle 17, presso l’ex chiesa di San Giovanni sarà inaugurata, con il patrocinio del Comune di Gela, una mostra con le opere letterarie e i dipinti realizzati in vita dal compianto avvocato Turco, dal titolo, “Intervalli di luce, un ricordo dell’avvocato Salvatore Turco”. La mostra sarà visitabile gratuitamente nei giorni 28,29,30 e 31 ottobre, dalle 17 alle 20.