Verona, inchiesta sui poliziotti: un gelese tra gli indagati, ha negato omissioni

Verona. Non è accusato di violenze ma di presunte omissioni nel corso di una perquisizione nell’abitazione di un cittadino di nazionalità albanese. Come riporta l’edizione on line del Corriere del Veneto, c’è anche un poliziotto gelese tra quelli indagati nella più vasta indagine partita da casi di presunte violenze perpetrate da agenti nella questura di Verona. In cinque sono finiti agli arresti domiciliari, l’ispettore milanese Filippo Failla Rifici di 35 anni, l’assistente bellunese Roberto Da Rold di 44, l’agente napoletano Alessandro Migliore di 24, l’assistente capo veronese Loris Colpini di 51 e l’agente catanese Federico Tomaselli di 31, così riporta il Corriere del Veneto. Il gelese trentanovenne Francesco Fabio Bonvissuto, come altri sedici colleghi, non è stato sottoposto a misure restrittive ma la procura ha comunque richiesto la sospensione dal servizio per dodici mesi. Indicazioni analoghe per tutti gli indagati non raggiunti da altri provvedimenti. Il trentanovenne, difeso dal legale Guido Beghini, è stato sentito dal gip del tribunale veronese, insieme al poliziotto pugliese Massimiliano Miniello e al quarantaquattrenne campano Giuseppe Tortora.