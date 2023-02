Verso centrodestra unito, Giannone: “Vittoria royalties ma non per merito di Greco”

Gela. Le differenze ancora ci sono ma dietro all’approvazione dell’emendamento “sblocca royalties” sembrano emergere vere e proprie prove tecniche di un centrodestra locale unito, che possa ambire a vincere le prossime amministrative. L’ha fatto capire il parlamentare azzurro Michele Mancuso e non lo nega neanche il coordinatore della Nuova Dc Natino Giannone, che anzi si porta avanti. Spiega che in questo periodo ci sono stati contatti intensi tra segretari dei partiti di centrodestra e i loro riferimenti regionali all’Ars e nelle segreterie regionali. “Il merito dell’emendamento non va certo al sindaco – dice Giannone – ma a chi ha lavorato su più livelli, tra la città e Palermo. Mi riferisco ai segretari dei partiti di centrodestra e ai parlamentari. Possiamo parlare di un centrodestra compatto. Ci stiamo lavorando. L’emendamento è un successo del centrodestra e della città. Vogliamo dare un risultato che consenta anche alle prossime amministrazioni di lavorare senza le conseguenze del dissesto”. Giannone ribadisce che la Nuova Dc aveva cercato di dare una prospettiva di centrodestra alla giunta Greco. “Però, ad oggi, il sindaco continua ad andare avanti con il civismo e con alleati che non si sono schierati. Non mi risulta che il gruppo di “Un’Altra Gela” abbia aderito al centrodestra. L’Udc? In Sicilia non esiste. Non so che tipo di scelte abbia fatto l’assessore Incardona. Mi sembra sia un ibrido. Aspettiamo gli amici dell’Mpa”. I cuffariani, ad un certo punto, hanno cercato di far passare il banco politico dell’amministrazione sulla sponda del centrodestra ma non c’è stato il sì di altri gruppi, fermi nel loro no alla giunta Greco.