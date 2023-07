Verstappen in pole a Silverstone, Leclerc 4° e Sainz 5°

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – E’ ancora una volta di Max Verstappen il miglior tempo che, nell’ultima porzione di qualifiche, gli vale la pole position per la gara di domenica in quel di Silverstone. Prima e seconda fila per le McLaren, che si piazzano seconda e terza rispettivamente con Lando Norris – distante due decimi da Verstappen – e Oscar Piastri. Quarta e quinta posizione in griglia per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, seguite in sesta e settima posizione dalle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Ottava posizione conquistata sulla griglia di domenica dalla Williams di Alexander Albon, che precede l’Aston Martin di Fernando Alonso e l’Alpine di Pierre Gasly in chiusura di top ten.”Qualifiche davvero frenetiche, sono rimasto molto sorpreso dalla McLaren”. Queste le parole di Max Verstappen, numero 1 della Red Bull intervistato dalla Formula 1 nell’immediato post qualifica del Gran Premio di Gran Bretagna, in seguito alla pole position conquistata al termine della sessione di qualifiche sul tracciato di Silverstone. “Una sessione di qualifiche veramente pazza, molto frenetica. Sono molto sorpreso dalla McLaren, andata forte in Austria e oggi in prima e seconda fila. Nel Q1 e Q2 diverse chiazze umide sulla pista hanno reso difficile l’andamento, con un vantaggio che nel Q3 non è poi stato così ampio. Vedremo domani in gara cosa accadrà”. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).