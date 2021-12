Vertenza ausiliari ospedalieri, operatori “Sant’Elia”: “Ci dissociamo dai due sindacati”

Caltanissetta. Si definiscono, “la maggioranza dei dipendenti della Nuova Idea srl” e prendono le distanze dall’azione sindacale avviata per il servizio di ausiliariato, nelle strutture territoriali di Asp, compreso l’ospedale “Vittorio Emanuele”. I segretari provinciali di Filcams e Uiltucs, Nuccio Corallo e Michelangelo Mazzola, stano sostenendo una vertenza per i pagamenti arretrati ma anche per il riconoscimento del tempo pieno, per gli operatori part-time. Quelli che operano al “Sant’Elia” di Caltanissetta, invece, si dissociano. “Ogni lavoratore ha ricevuto le spettanze dei mesi arretrati. Riteniamo i sindacati Filcams e Uiltucs inaffidabili ed incoerenti, in quanto loro stessi hanno preso accordi con l’Asp che si è sostituita nell’erogazione degli emolumenti arretrati”, scrivono in una nota.