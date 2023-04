Vertenza Medi group, incontro raffineria-azienda: possibile accelerazione per sblocco pagamenti

I sindacati del settore, attraverso i rappresentanti in azienda, hanno anche seguito la vicenda delle quote del Tfr, per le quali ci sarebbe stato un piano di rientro che però nel corso del tempo si è man mano bloccato, anche per situazioni non così prevedibili che hanno riguardato l’azienda, compreso il blocco della cessione dei crediti nel sistema del bonus 110 per cento. Se arriveranno i primi pagamenti in favore dei lavoratori, la vertenza potrebbe andare verso una schiarita anche se servirà comunque mantenere alta l’attenzione per una società che occupa almeno ottanta operai, impegnati in raffineria e non solo.