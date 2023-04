“Non sappiamo nulla della situazione finanziaria del Comune”, Grisanti: “Si vada verso predissesto”

Gela. “Siamo fermi esattamente a cinque mesi fa”. Il presidente della commissione consiliare bilancio Pierpaolo Grisanti, in una fase che per l’ente è finalizzata quasi esclusivamente ai correttivi richiesti dalla Corte dei Conti, conferma che ad oggi non c’è stata alcuna possibilità di rapportarsi ai numeri effettivi del Comune. “In commissione non è mai arrivato alcun atto – spiega – possiamo parlare solo in base alle voci che arrivano e alle deliberazioni della Corte dei Conti. Sicuramente, non è il momento di misure una tantum che aggraverebbero ancora di più il quadro. Sono convinto che serva un piano di riequilibrio pluriennale, il cosiddetto predissesto. I correttivi? Dovranno comunque essere parametrati alla situazione effettiva dell’ente. Pensare, solo per fare un esempio, a predisporre l’aumento di alcune tariffe o la riduzione dei compensi dell’amministratore della municipalizzata, porterà solo a palliativi non decisivi. Serve un’azione strutturale”. Grisanti, consigliere in quota Fratelli d’Italia, da tempo attende di avere un quadro preciso, insieme agli altri componenti della commissione. “Se dobbiamo riferirci alle deliberazioni della Corte dei Conti, in assenza di qualsiasi atto finanziario, allora il disavanzo al 2020 si dovrebbe attestare intorno ai cinquanta milioni di euro. In sede di audizione, davanti ai giudici contabili, l’amministrazione ha fornito aggiornamenti che potrebbero aumentarne l’entità. Per un Comune rimasto senza atti finanziari, penso che un piano di riequilibrio pluriennale sia l’unica vera soluzione”.