Vertenza Medi group, sindacati ricevuti in prefettura: sarà chiesto confronto con commissario

Gela. La pesante crisi abbattutasi su Medi group construction, nonostante i contratti attivi in raffineria, rischia di trascinare con sè le sorti di quasi centocinquanta dipendenti. Da alcuni giorni, la protesta è ripresa, dopo le iniziative degli scorsi mesi. I lavoratori vantano spettanze arretrate ma la procedura di liquidazione avviata per l’azienda è un nodo da valutare con molta attenzione. Questa mattina, gli operai hanno rafforzato il sit-in in raffineria. Ad inizio settimana, hanno manifestato anche davanti palazzo di giustizia. Nel pomeriggio, i rappresentanti sindacali di Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Filca Cisl, insieme ai manager Eni, sono stati ricevuti in prefettura. La richiesta era stata avanzata negli scorsi giorni. La situazione complessiva rimane molto delicata. Eni ha espresso la volontà di garantire i lavori in essere. Gli operai chiedono non solo di avere ciò che gli spetta ma di poter proseguire la loro attività nell’indotto della multinazionale.