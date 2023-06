Vertice centrodestra rinviato a domenica, alleanza cerca punto di incontro su sfiducia e correttivi

Gela. Il centrodestra della sfiducia attenderà domenica per cercare di definire una strada comune rispetto alla mozione di sfiducia e agli atti finanziari. Il tavolo d’urgenza che si sarebbe dovuto tenere in serata slitta proprio a domenica. Alcuni segretari di partito non hanno fatto in tempo a rispondere alla “convocazione”, a causa di precedenti impegni. C’è l’intenzione di un dibattito che si estenda alle prospettive politiche di alleanza. Di conseguenza, è fondamentale la presenza di tutti i rappresentanti delle sigle della “galassia” del centrodestra cittadino. Così, di comune accordo, tutto viene rinviato a domenica, solo ventiquattro ore prima della seduta sulla mozione di sfiducia. I leghisti, già ieri, si sono portati avanti, spiegando di non volere una discussione sulla mozione, vista ormai come superata dalle vicende finanziarie del municipio. In casa salviniana, però, l’ex candidato a sindaco Giuseppe Spata si è dissociato, criticando apertamente il coordinatore Raffaele Carfì che invece ha parlato di una decisione del partito, sicuramente condivisa dall’altro consigliere Emanuele Alabiso.