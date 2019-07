VETTEL “SILVERSTONE PISTA SPECIALE, SI RESPIRA LA STORIA FERRARI”

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Domenica torna in scena il circus della Formula 1, con l’edizione numero 70 del Gran Premio di Gran Bretagna. Assieme a quello d’Italia, è l’unico a non essere mai uscito dal calendario del Mondiale. Pronti per la gara di Silverstone la Ferrari e i piloti della scuderia di Maranello. “Credo che gareggiare in questo circuito sia speciale per tutti i piloti, perché quella di Silverstone è una pista molto bella, con tante curve veloci. È anche molto tecnica, specialmente nella prima parte, dove ci sono le curve nuove, anche se quella che preferisco è la vecchia parte, con le parti più veloci”, ha affermato Sebastian Vettel. “Per chi corre in Formula 1 ci sono poche sequenze più belle di quella formata da Maggots, Becketts e Chapel, che introduce all’Hangar Straight. Credo che a un pilota quelle curve non possano non piacere: io certamente le adoro. Abbiamo vinto qui lo scorso anno e questo è anche il circuito dove la nostra scuderia ha conquistato la sua prima affermazione in Formula 1, tanto tempo fa. Qui a Silverstone respiri la storia del nostro sport e anche quella della Ferrari”, ha aggiunto il pilota tedesco.

(ITALPRESS).