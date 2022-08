Via Australia, “tagliata fuori dagli interventi di pulizia”: residenti preoccupati

Gela. Attendono gli interventi annunciati dall’amministrazione comunale, in una zona, quella di via Australia, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. I residenti, da mesi, hanno riproposto la necessità di una pulizia generale e di manutenzioni del verde, per impedire che rifiuti e sterpaglie possano avere la meglio. “La situazione è grave e l’amministrazione non ha inserito questa zona tra quelle nelle quali è in programma una pulizia straordinaria – spiega Francesco Vaccaro – io stesso continuo a sollecitare ma non ci sono riscontri. Non mi pare che sindaco e assessori stiano andando incontro alle esigenze dei cittadini. Anche chi vive in via Australia ha gli stessi diritti dei residenti di altri quartieri”. Anche la rotatoria stradale è in pessime condizioni e le mini discariche sono fin troppo frequenti. Sicurezza e decoro sono decisamente in bilico.