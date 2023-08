Via Cairoli, Liardi: “Troppi rifiuti lasciati in strada e ci saranno sanzioni, rispettare regole”

Gela. Troppi rifiuti depositati in strada senza rispettare le fasce di raccolta. L’intera via Cairoli è diventata un punto della città quasi del tutto ingestibile. “Effettuiamo riassetti nel corso della giornata e poi puntualmente ritroviamo rifiuti – dice l’assessore Ivan Liardi che ha la delega all’ambiente – tutto questo non va per nulla bene. Faccio un appello ai residenti, le regole valgono per tutti e stiamo monitorando eventuali infrazioni. Ci saranno sanzioni”. L’assessore spiega inoltre che altre zone limitrofe, nel centro storico, non si trovano nella stessa situazione. “In diversi punti del centro storico – dice – non ci sono le condizioni pessime che troviamo in via Cairoli. Io voglio sperare che tutti i residenti e chi opera in via Cairoli rispettino i turni per il conferimento dei rifiuti. Dobbiamo avere cura della città e questo vale per l’amministrazione così come per i cittadini”. In questi mesi, non sono mancate le sanzioni emesse dagli uffici comunali.