Via Portoferrara, primo incontro con i residenti: conferenza servizi Iacp-amministrazione

Gela. La conferenza di servizi è prevista già in settimana, mercoledì, come anticipato questa mattina dal sindaco Lucio Greco, dall’assessore Paolo Marchisciana e dal presidente della commissione urbanistica Vincenzo Casciana (che sta seguendo la vicenda dopo aver avuto incontri con le famiglie). Oggi, si è tenuto un primo incontro, negli uffici del settore urbanistica, con i residenti di via Portoferrara, che devono lasciare lo stabile dello Iacp di Macchitella, almeno fino a quando non verranno conclusi i lavori ritenuti necessari per la tenuta strutturale dell’immobile. Iacp si farà carico di individuare soluzioni abitative alternative, come ha garantito l’amministrazione comunale. Lo stesso avverrà per le tre famiglie che hanno occupato senza titolo (in questo caso per diciotto mesi se ne farà carico il settore servizi sociali del Comune).