Via Sabbioncello ancora al buio, Trainito: “Agli spacciatori non piace la luce”

Gela. Blackout elettrici in alcune zone a Macchitella. I residenti hanno segnalato l’assenza di illuminazione della villetta Auriga e in via Sabbioncello, puntando l’indice contro la Ghelas. Non è mancata la replica di Francesco Trainito, presidente della compartecipata, che in riferimento a via Sabbioncello spiega: “la strada ha ricevuto diversi atti vandalici, agli spacciatori non piace la luce”.