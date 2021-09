“Non era sotto effetto di droga e non causò l’incidente stradale”, assolto giovane

Gela. L’incidente, tra le strade di Margi, si verificò quattro anni fa. Un’automobile e uno scooter impattarono. La vettura era condotta da un giovane, finito a processo perché, dopo i rilievi e gli accertamenti, dal drug test emersero tracce di sostanze stupefacenti. Al termine del dibattimento, è però arrivata l’assoluzione sia dall’accusa di guida sotto effetto di stupefacenti che da quella di lesioni. Erano due in sella allo scooter e a causa dell’impatto furono trasferiti in ospedale, con ferite. Anche il conducente dell’automobile si rivolse ai sanitari. I rilievi, condotti dagli agenti della municipale, fecero però emergere che proprio il conducente dello scooter non rispettò un segnale di stop, finendo contro la vettura del giovane. La difesa, sostenuta dall’avvocato Francesco Giocolano, davanti al giudice Eva Nicastro, utilizzando gli elementi acquisiti da una consulenza medica e da una perizia tecnica, ha provato che il giovane automobilista, in quel frangente, non ebbe alcuna responsabilità nello schianto, dato che fu lo scooterista a non rispettare il segnale di stop, finendo contro la vettura. Anche sugli accertamenti del drug test, è stato spiegato che al momento dell’incidente, come confermato dagli agenti della municipale intervenuti, l’automobilista non si dimostrò per nulla in stato di alterazione. Accettò senza esitazione di sottoporsi all’esame.