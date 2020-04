Vicini a chi ha più bisogno, spesa sospesa e dipendenti di tre supermercati si autotassano

Gela. I dipendenti si sono autotassati e l’azienda che gestisce in città tre punti vendita della catena di supermercati “Paghi poco” ha messo a disposizione l’iniziativa della spesa sospesa, destinata a chi ha più bisogno, in questa fase di enorme emergenza. Il buon esempio lo hanno dato anzitutto i lavoratori dei market di via Butera, via Padre Arancio e via Mozart, che materialmente raccolgono prodotti e merce da loro stessi acquistati. Tutti i generi alimentari e i beni di prima necessità saranno destinati alle famiglie in difficoltà. Un’iniziativa nata anche in vista delle imminenti festività pasquali, che quest’anno assumono un carattere solidale ancora più forte, davanti all’emergenza sociale causata dall’epidemia di Covid-19. Alessandro Guttadauro, uno dei dipendenti del punto vendita di via Morzart, fa sapere che i suoi colleghi e l’azienda invitano tutta la cittadinanza ad essere solidale.