Vigor Gela, una rimonta…a metà, l’ex Carbonaro segna il 2-2

Gela. La Vigor va sotto, rimonta in cinque minuti e si fa riprendere dall’ex Carbonaro. Può recriminare per una occasione persa la formazione di Mirko Fausciana, che non va oltre il 2-2 in casa contro l’Acicatena. Partita ricca di spunti e occasioni da rete. Ottimo l’esordio dei nuovi arrivati Laye, Edivaldo, Gueye e Mpeng. Senza La Cognata, Valerio e Strano infortunati, Fausciana schiera Basile sulla mediana con De Leonardi centrale in attacco con Lovisi e Deoma a supporto.

La cronaca

3’ Lovisi si fa parare un gol facile da Romano sul taglio di Basile.

7’ Carbonaro vicino al gol

23’ Ancora Carbonaro pericoloso, Mangione con i piedi

34’ Deoma colpisce il palo con un tiro cross

38’ GOL DELL’ACICATENA. Strano ci prova dai venti metri e beffa Mangione che si butta prima che la palli tocchi l’erba.

SECONDO TEMPO

6’ GOL DELLA VIGOR GELA. De Leonardis azzecca l’angolo alla destra di Romano.

11’ GOL DELLA VIGOR GELA. Laye si sblocca con un tiro che finisce all’incrocio dei pali.

20’ GOL DELL’ACICATENA. Come nel destino l’ex Carbonaro trova il pari con un destro sporco che beffa Mangione.

32’ Strabone reclama un calcio di rigore-

38’ Mischione nell’area dell’Acicatena, altre proteste per contatti su Campanaro e presunto fallo di mano.