Villaggio Aldisio, ancora tentativi di occupare le abitazioni della zona

Gela. C’era già stato un altro caso, recente, che si è concluso però con l’uscita degli occupanti dell’immobile (una coppia di giovani coniugi). Nelle scorse ore, a Villaggio Aldisio, nella zona di via Caserta, si è registrato un altro tentativo di occupazione. Pare che una donna sia entrata in uno degli appartamenti, approfittando del fatto che non ci fosse nessuno. Chiaramente, come accade in questi casi, la tensione è salita alle stelle, con l’intervento delle forze dell’ordine. Molte abitazioni della zona, come abbiamo ricordato, sono passate nella proprietà di chi ci vive. Per altre, invece, le procedure sono in corso.