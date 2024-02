Villette e zone verdi, illuminazione ancora danneggiata: Morselli, “agiscono intenzionalmente”

Gela. Il sospetto, pare piuttosto fondato, è che vengano appositamente danneggiate, a colpi di pietra, per impedire l’illuminazione in zone come piazza Giordano e nelle villette limitrofe, in via Morselli. Anche questa mattina, le lampade sono state trovate quasi del tutto distrutte. Si tratta di punti di ritrovo soprattutto di giovani ma i residenti non escludono che i danneggiamenti possano legarsi proprio alla volontà di potersi muovere senza dare troppo nell’occhio. “I tecnici comunali e gli operatori Ghelas sono spesso al lavoro per questi interventi – dice l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – pensiamo che possa trattarsi di danneggiamenti sistematici. Era già accaduto lungo la pista ciclabile a Macchitella. Non escludiamo che tutto questo si verifichi proprio per avere mano libera, al buio, e senza controlli. Per il nostro ente è comunque un esborso notevole e i residenti della zona giustamente chiedono che i sistemi di illuminazione siano attivi”.