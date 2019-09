VINCONO ROMA, LAZIO E UDINESE, GENOA E BOLOGNA KO

PALERMO (ITALPRESS) – Vittoria per Roma, Lazio e Udinese contro Lecce, Genoa e Bologna nelle gare delle 15 della 6a giornata di serie A. Dopo il ko casalingo contro l’Atalanta, torna al successo la Roma di Fonseca. A Lecce non è per niente facile, ma nella ripresa è ancora Edin Dzeko (quarto gol stagionale) a sbrogliare la situazione e regalare tre punti ai capitolini (a quota 11), mentre la formazione di Liverani conferme le difficoltà davanti al proprio pubblico. Kolarov si è fatto parare un rigore da Gabriel.

La Lazio batte nettamente il Genoa, raggiunge quota 10 in classifica e conferma che all’Olimpico è difficile per chiunque. Milinkovic Savic e Radu nel primo tempo, Caicedo e Immobile nella ripresa firmano il poker, archiviano per il momento le delusioni per le sconfitte in casa di Spal e Inter e acuiscono la crisi della squadra di Andreazzoli al terzo ko nelle ultime quattro (appena un pari).

Una rete nel primo tempo di Okaka fa respirare Tudor e permette all’Udinese di tornare alla vittoria dopo tre sconfitte e un pareggio. Vittima di turno un ottimo Bologna, guidato a distanza di Mihajlovic, che però nelle ultime tre ha racimolato appena un punto.

(ITALPRESS).