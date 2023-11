Violenza di genere: tanti codici rossi ma poche denunce

Gela. Ogni giorno in città ai commissariati di polizia e carabinieri arrivano in media sette segnalazioni di codici rossi per violenze di genere. Gli agenti che intervengono si ritrovano però a dover affrontare situazioni di omertà e sottomissione che difficilmente si trasformano in una vera e propria denuncia da parte della vittima.

È sconcertante rilevare quanto siano ancora troppo poche le donne che, a seguito di un episodio di violenza, denunciano gli abusi alle autorità competenti. Da una ricerca fatta dall’genzia Europea per i diritti fondamentali emerge che solo il 14% ha denunciato alla polizia l’episodio di violenza più grave subito dal partner, percentuale che scende per i casi in cui l’aggressore non era il partner al 13%. In Italia i dati sono del 10% e 13%.

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le pari opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Oltre al numero anti violenza, un altro importantissimo mezzo che le donne hanno a disposizione per chiedere aiuto in caso di pericolo senza che l’aggressore se ne accorga è il gesto che segnala una possibile violenza.Il pollice che si avvicina al palmo e le altre dita che si chiudono a pugno e si riaprono ad intermittenza in una sorta di “ciao ciao”. Grazie a questo segnale il 21 Novembre una ragazza di 19 anni aggredita sessualmente a Milano è riuscita a salvarsi.