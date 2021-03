Volontari ripuliscono la spiaggia a Macchitella, appello lanciato dagli studenti

Gela. Studenti e semplici cittadini si sono dati appuntamento, nel primo pomeriggio di oggi, in via Fontanarossa, a Macchitella. E’ stata l’occasione per rimboccarsi le maniche e ripulire un ampio tratto della spiaggia. Almeno una trentina di volontari, con un’iniziativa sostenuta anche dal Comune, sono intervenuti per cercare di fare una prima pulizia. Hanno raccolto di tutto, compresi componenti di automobili e di carrozzeria, abbandonati lungo la spiaggia, oltre alla plastica che purtroppo non manca mai. “I rifiuti dell’inciviltà”, così li hanno definiti nell’appello pubblico veicolato sui social, che ha consentito di fare una specie di passaparola virtuale. Il messaggio è stato recepito e chi ha risposto si è messo a disposizione.