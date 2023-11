XXIII premio Gorgone d’Oro, domani la premiazione al palazzo Mattina

Gela.

Fervono i preparativi per la XXIII edizione del Premio Gorgone d’oro che per quest’anno vuole essere un invito alla fruizione della cultura. Ideato e promosso dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo”, presieduto da Andrea Cassisi, il premio avrà luogo a Gela, nel salone di Palazzo Mattina, domani 10 novembre alle 18:30.

La manifestazione, che sarà presentata da Flaminia Belfiore, è organizzata in collaborazione con Betania OdV, Futuramente e l’associazione Gaudium et Spes di Butera.

“La Gorgone d’Oro quest’anno sarà assegnata al giornalista Andrea Monda, Direttore de L’OsservatoreRomano e L’Osservatore di strada; per la sezione cinema&teatro a Simona Malato, interprete, tra numerosi personaggi, di Lina, la mamma di Gianni in Stranizza d’amuri (esordio alla regia di Beppe Fiorello) e dal prossimo 16 novembre al cinema con il film drammatico Misericordia, diretto da Emma Dante; per la sezione opera prima, riconoscimenti per Arianna Mortelliti, al debutto letterario con Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni (Mondadori)” ha dichiarato Andrea Cassisi.

La Gorgone d’Oro ,vuole ancora una volta ,essere un luogo di incontro, dialogo, opinione, libertà. Assegnando questi premi, si è voluto realizzare una campagna di incentivazione alla fruizione della cultura per rafforzare il valore sociale della lettura, della stampa, del cinema che strumenti per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico, fondamento per il benessere della cittadinanza.