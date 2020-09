Zes, audizione assessore e dirigente: commissione vuole confronto su aree investimenti

Con la Zes potrebbe partire il tentativo di rilanciare la logistica a mare, dato che in più occasioni l’assessore Di Stefano ha richiamato il progetto dell’hub, che ad oggi necessiterebbe di un concreto impegno politico, anche da parte del governo. Probabilmente, se ne parlerà in commissione, in attesa dell’audizione sia del vicesindaco che del dirigente di riferimento. Ad oggi, il perimetro industriale locale, ad eccezione degli investimenti di Eni, non ha prodotto molti altri fattori di sviluppo e l’occupazione non a caso segna il passo.