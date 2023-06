Zes, collegamento porto-asse viario: alternative progettuali trasmesse in municipio

Gela. E’ un progetto che ha fatto il suo esordio ufficiale con l’avvento della Zes della Sicilia orientale, del commissario Alessandro Di Graziano. Per il collegamento tra l’asse stradale e l’area portuale, sono previsti fondi per dieci milioni di euro. Di recente, c’è stato un sopralluogo nelle aree interessate dagli interventi. In giornata, la società specializzata che si è occupata delle alternative progettuali ha trasmesso gli atti a Palazzo di Città. Dovrebbero arrivare in giunta al più presto per essere deliberati. L’amministrazione, con gli assessori Romina Morselli e Francesca Caruso, aveva già avanzato ipotesi di variazioni per migliorare gli interventi e renderli ancora più fruibili. Così, si cercherà anche di arrivare alla realizzazione di opere viarie che possano garantire più sicurezza ai pedoni, proprio nell’area adiacente il porto rifugio, da sempre senza veri passaggi per pedoni e runner. Il progetto tocca Gela e Licata. Si procederà con fondi Pnrr attivati dalla Zes.