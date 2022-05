Zes, Di Graziano firma protocollo con Unicredit: “Plafond da un miliardo per investimenti”

“Siamo fiduciosi che l’iniziativa delle Zes in Sicilia possa essere strategica e foriera di benefici non solo diretti ma anche indiretti per il sistema, come la creazione di nuovi posti di lavoro, guardando in particolare ai nostri giovani. Come banca ci sentiamo fortemente responsabili nel contribuire al successo dell’iniziativa sul nostro territorio: mettiamo a disposizione un plafond da un miliardo di euro con l’obiettivo di essere partner finanziario delle imprese che vogliono investire nelle Zone economiche speciali in Sicilia”, ha dichiarato Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di Unicredit Italia. Per il commissario Di Graziano, il target principale rimane l’infrastrutturazione per un vero hub del Mediterraneo, partendo dalle vie di collegamento e dal sistema retroportuale. “Obiettivo comune delle Zes, sotto l’impulso della presidenza del Consiglio dei Ministri e del ministro per il Sud e la coesione territoriale, è spingere il Mezzogiorno a diventare uno dei grandi hub logistici del Mediterraneo. La sfida è attrarre attività nell’ambito dei network globali della produzione ed al contempo supportare la crescita delle realtà già insediate aggredendo tutti quegli aspetti che storicamente hanno rappresentato le maggiori criticità per gli investitori e costituito gap di competitività del nostro territorio – ha spiegato il commissario – la Zes può diventare luogo di sperimentazione di una visione smart del sistema retroportuale, attraverso il coinvolgimento delle Università e dei Centri di ricerca, degli attori dei processi economici e produttivi e degli enti di riferimento, trasformandosi in un laboratorio di sussidiarietà culturale e di processo che possa essere replicato anche all’esterno. Il protocollo con UniCredit è da inquadrare in questa visione, diventando uno strumento in più per incrementare l’attrattività dei territori di riferimento della Zes”. La Zes locale potrà avere incidenza effettiva solo se ci saranno investimenti concreti e interventi capillari per adeguare le infrastrutture e assicurare una vera logistica sul fronte mare.