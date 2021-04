Zingaretti “Sindaco di Roma? Faccio presidente di Regione con passione”

ROMA (ITALPRESS) – “Io sindaco di Roma? Ora faccio il presidente di Regione e lo sto facendo con tutta la passione possibile. Mi sto preoccupando di salvare la mia comunità e mi sto dedicando a fare in modo che sia tra le protagoniste insieme a tante altre della rinascita italiana”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, intervistato su Skytg24. “Si è sempre detto di costruire un’alleanza e a Roma c’è, fatta di partiti, di associazioni e di movimenti. E’ un tavolo che sta lavorando su questo e quel tavolo – ha aggiunto – ha deciso di indire le primarie per decidere il candidato sindaco. Lo slittamento a ottobre ha dato a questo tavolo una prospettiva temporale diversa e io sono convinto che le primarie siano utili per coinvolgere le persone su un confronto su chi può interpretare al meglio questa visione moderna di Roma, anche perchè io penso che Roma ha immense chance davanti per aiutare l’Italia e addirittura aiutare l’Europa”.(ITALPRESS).