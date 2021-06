Zona industriale nel degrado e isolata, Alabiso: “Interventi anche sul lungomare”

Gela. Una zona industriale tagliata fuori praticamente da tutto e senza veri collegamenti. Il consigliere leghista Emanuele Alabiso porta la questione in consiglio comunale. Ha depositato un’interrogazione, con la quale chiede spiegazioni all’amministrazione comunale. Anche la fibra ottica non è stata prevista, nonostante gli ultimi sviluppi che sembrerebbero aprire ad interventi ulteriori da parte dell’azienda incaricata. Alabiso ricorda l’interrogazione dello scorso anno, anche per il ripristino del manto stradale, in condizioni pessime. Ad oggi, però, mancano tutti gli interventi anche sulla viabilità.