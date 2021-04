Zona rossa ma non per tutti, ancora tanti non rispettano le regole anti-Covid

Gela. Nonostante i vincoli della zona rossa (sulla carta restrittivi) e i tanti inviti a limitare le uscite e gli spostamenti ai soli casi di necessità, anche questa mattina, soprattutto sul lungomare e a Macchitella, dove vigono divieti di stazionamento, molti non hanno rinunciato alla passeggiata domenicale, che cade nella ricorrenza del 25 aprile. Il sindaco Lucio Greco, anche commemorando la Liberazione, ha ancora invitato tutti a rispettare le regole e ad evitare spostamenti non necessari. Ancora troppi, però, non hanno compreso lo scopo delle restrizioni, in una città dove ieri sono stati superati i 500 casi di contagio da Covid.