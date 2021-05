Zona rossa “ma non troppo”, tanta gente in strada

Si parla di esasperazione, di libertà negata, di voglia di riprendere in mano la propria vita, ma molti continuano a non prestare attenzione alle disposizioni anti-covid, come fosse quasi una sfida con chi cerca di trovare soluzioni per contenere la costante crescita dei contagi. Si desidera tanto un passaggio almeno in zona arancione, ma da quanto emerge da questo giovedì mattina è come se non tutti fossero veramente disposti a contribuire, forse perché si crede che basti un solo schiocco di dita per riportare tutta la situazione alla normalità.