“Ztl a metà”, Cirignotta chiede di rivederla: “Ancora passeggiate tra le auto”

Gela. I nuovi orari della Ztl in centro storico non soddisfano tutti. L’amministrazione comunale ha appena varato un provvedimento ufficiale, in attesa di installare i sistemi elettronici. In ogni caso, la zona a traffico limitato non andrà oltre la mezzanotte. L’ex consigliere comunale Vincenzo Cirignotta, questa volta da cittadino, non condivide la scelta. “Esprimo insoddisfazione per il provvedimento dell’amministrazione comunale che ha fissato le nuove fasce orarie della Ztl in centro storico, ed in particolare quelle relative al fine settimana, dalle 19 e fino alla mezzanotte. Negli ultimi anni – spiega – i costumi e le abitudini dei frequentatori del centro sono cambiate, si sta in compagnia e si passeggia ben oltre la mezzanotte. La decisione della giunta è a mio avviso poco funzionale nonché dannosa per quanti, giovani e famiglie, decideranno di trascorrere le ore serali del fine settimana nel corso principale della città. La Ztl, così come concepita dall’amministrazione comunale, costringerà concittadini e non a passeggiate notturne tra le autovetture, minando di fatto la sicurezza delle persone”.