Ztl e isola pedonale, “Rinnova”: “Solo utopia, amministrazione conferma il totale fallimento”

“Per non parlare del grave degrado dell’Orto Pasqualello, zona a ridosso del lungomare e di tante attività commerciali, diventato un ricettacolo di rifiuti e dove insiste un folto canneto che rappresenta certamente un pericolo per gli incendi. Non basta pubblicare il bando per l’estate gelese alla fine del mese di giugno – fanno sapere dal direttivo – mentre in altre città siciliane questo è stato fatto ormai da tempo. Non si sa neanche se andrà in porto per i noti problemi finanziari dell’ente comunale. La città e i cittadini non hanno bisogno di “Panem et circenses” per convincersi del totale fallimento, non solo politico, di questa attuale amministrazione. Sono sotto gli occhi di tutti il degrado e il disagio su ogni fronte. A noi interessa il bene comune e che la città risolva i problemi senza più rincorrere le emergenze. Insomma che il cittadino non si debba più indignare per le tante criticità vissute e non debba vivere giornalmente in una trincea”.