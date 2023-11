Oltre mille studenti ricordano le 107 vittime di femminicidio

Gela. Sono 107 i nomi delle vittime di femminicidio che stamattina gli studenti delle scuole superiori di Gela hanno ricordato lungo il corteo che da largo san Biagio ha raggiunto la villa comunale. Circa un migliaio di giovani hanno intonato cori per sensibilizzare non solo i compagni ma anche tutti coloro che hanno incontrato lungo il percorso.

” Questa manifestazione non vuole solo ricordare le vittime di femminicidio, ma vuole dire basta. Un invito non solo al rispetto della donna ma al prestare attenzione a ciò che ci accade intorno- ha dichiarato Giuseppe Pardo , rappresentante del Liceo classico- l’indifferenza è un reato e tutti, giovane e adulti, uomini e donne , non dobbiamo avere paura di intervenire. Molte di quelle donne che abbiamo ricordatooggi potrebbero essere con noi se qualcuno avesse prestato loro soccorso.”

Un momento di riflessione e ricordo per non dimenticare le 107 donne morte per mano di un uomo che diceva di amarle.

Un pensiero è stato dedicato anche a Kimberly Bonvissuto, la ventenne gelese residente a Busto Arsizio di cui non si hanno notizie dalla sera di Lunedì 20 Novembre.