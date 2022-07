A San Giacomo ancora crisi idrica, Giorannello: “Gente disperata, pronti alla protesta”

Gela. L’emergenza idrica è tutt’altro che superata, nonostante gli annunci degli ultimi giorni. A San Giacomo è crisi nera e tante famiglie non riescono ad avere neppure il minimo per l’igiene personale e per le faccende domestiche. “Anche ieri sera sono stato in diverse zone del quartiere e la gente è disperata – dice Massimiliano Giorannello del comitato di quartiere – ci riuniremo per valutare forme di protesta, anche forti. Non è possibile che sia violato un diritto fondamentale. Ci sono bambini, anziani ma anche soggetti positivi al Covid, che si trovano in isolamento e senza acqua”. Il comitato più volte, anche in occasione di altri disservizi idrici, ha chiesto pubblicamente che si ponesse soluzione ad una vicenda infinita.