A Suzuka pole per Verstappen, ma è sotto investigazione

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Max Verstappen è in pole position nel Gran Premio del Giappone di Suzuka. Il pilota olandese chiude la Q3 con il tempo 1’29″304 davanti alle Ferrari di Leclerc (secondo a 10 millesimi) e Sainz (a 57 millesimi), ma è investigato per un errore commesso nel secondo run in Curva-2. Per la certezza della pole, pertanto, bisognerà attendere l’esito dell’investigazione dei Commissari sul malinteso avuto con Norris. “Stavo riscaldando le gomme e in quel momento Lando ha provato a superarmi, è stato un grande spavento, sono molto felice per la pole”, il commento dell’olandese. Quarto posto per l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez (+0.405). Più indietro tutti gli altri. In terza fila partiranno Ocon (Alpine, a +0.861) ed Hamilton (Merceds, +0.957). Quarta fila per Alonso (Alpine, +1″018) e Russell (Merceds, +1″085). Completano la top ten Vettel (Aston Martin, +1″250) e Norris (McLaren, +1″699). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).